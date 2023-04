Milan, Dest è un caso: via libera per l'amichevole Usa-Messico di giovedì prossimo (Di venerdì 14 aprile 2023) Sergino Dest è ormai un caso conclamato. Il terzino statunitense, in prestito dal Barcellona, non mette piede in campo dal 24 gennaio,... Leggi su calciomercato (Di venerdì 14 aprile 2023) Serginoè ormai unconclamato. Il terzino statunitense, in prestito dal Barcellona, non mette piede in campo dal 24 gennaio,...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : #Milan, #Dest è un caso: via libera per l'amichevole Usa-Messico di giovedì prossimo - taraabtismo : @bennetmarco12 @caleriserva Adli piacerebbe anche a me, ma Pioli non lo vede, non è parte della rosa è come Dest. B… - IlfuMirco : Ma fare una formazione di questo tipo è impossibile? E perchè? Che fine ha fatto Dest? #Milan #bolognavsmilan… - ManuFilippone95 : RT @MilanNewsit: Il Milan dà il via libera a Dest per l'amichevole Usa-Messico di giovedì prossimo - Milannews24_com : Usa Messico: il Milan autorizza Dest ad aggregarsi agli Stati Uniti -