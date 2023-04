Milan, De Ketelaere torna titolare: Pioli a Bologna ne cambia 10 su 11 dall’ultima contro il Napoli | Serie A (Di venerdì 14 aprile 2023) 2023-04-14 12:40:00 Fermi tutti! Dopo la convincente prestazione di Champions contro il Napoli, il Milan è atteso per la trasferta di Bologna, dove Pioli potrebbe addirittura cambiare dieci uomini titolari degli undici scesi in campo contro la squadra di Spalletti. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport. “Mezze misure, no grazie. Stefano Pioli va verso un cambiamento totale del Milan a Bologna: 10 titolari diversi rispetto all’andata di Champions con il Napoli... e al ritorno del Maradona. L’unico confermato è Mike Maignan, che resterà in porta. In attacco, dentro tutti i giocatori più discussi e meno utilizzati recentemente. Charles De ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 14 aprile 2023) 2023-04-14 12:40:00 Fermi tutti! Dopo la convincente prestazione di Championsil, ilè atteso per la trasferta di, dovepotrebbe addiritturare dieci uomini titolari degli undici scesi in campola squadra di Spalletti. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport. “Mezze misure, no grazie. Stefanova verso unmento totale del: 10 titolari diversi rispetto all’andata di Champions con il... e al ritorno del Maradona. L’unico confermato è Mike Maignan, che resterà in porta. In attacco, dentro tutti i giocatori più discussi e meno utilizzati recentemente. Charles De ...

