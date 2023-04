Milan | Adli verso un’altra esclusione | niente chance dal 1? contro il Bologna

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Giocano tutti, loro no: che fine hanno fatto Adli e Vranckx #MilanEmpoli - PianetaMilan : .@acmilan, Adli verso un’altra esclusione: niente chance dal 1' contro il Bologna #SempreMilan #ACMilan #Milan… - milanista81 : RT @Andysaro: Ma visto che domani il #Milan si consegna al #Bologna con una compilation di 'mal traá insema', non si potrebbe vedere almeno… - dbigmark : RT @MilanNewsit: Adli e la coreografia di Milan-Napoli: 'Che lavoro fantastico!' - yassine01937035 : RT @Andysaro: Ma visto che domani il #Milan si consegna al #Bologna con una compilation di 'mal traá insema', non si potrebbe vedere almeno… -

Ma non dimentichiamo che la Champions per ilè una calamita e la sfida con il Napoli troppo ... Le alternative non sono più state tali a un certo punto:disperso, Vranckx è sparito dalle ...Il problema è la panchina: ilnon ce l'ha, e si è visto anche a San Siro, ancora una volta, ... Origi non ha mai dato la minima certezza offensiva, a centrocampo né Vranckx nésembrano pronti,...Anche perché vanno ancora valutate le posizioni in rosa di altri giocatori come Yacinee ... Non solo ildunque. Soprattutto le spagnole, Barcellona e Atletico Madrid sono sulle sue tracce. ...

Adli e la coreografia di Milan-Napoli: "Che lavoro fantastico!" Milan News

Il tecnico dovrebbe rivoluzionare la squadra pensando al secondo round di Coppa contro il Napoli di martedì sera ...Intanto il Torino ha chiesto Tommaso Pobega. Il Milan rischia di cambiare pelle, soprattutto con le seconde linee. Ragazzi come Matteo Gabbia, Tiemoué Bakayoko, Ante Rebic, Divock Origi, Yacine Adli, ...