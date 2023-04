(Di venerdì 14 aprile 2023) - Si va verso lo stop alla protezione speciale per i richiedenti asilo. Le opposizioni: non è così che si salvano ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ArtistofBeasts : @semprevane Noto che nell'ultimo anno sempre più gente viene spinta a scegliere il tasso variabile. Che infamia! E… -

- Si va verso lo stop alla protezione speciale per i richiedenti asilo. Le opposizioni: non è così che si salvano ......0% programmatico nel 2023, ma il ministro Giorgetti ha ribadito che ladel Pnrr potrebbe ... leggi anche Effettosul debito italiano: perché può crollare di 30 punti Italia: il debito ...... grande escluso perdi Lega e FI dalla prima tornata di nomine, per il quale ora si parla ... Meloni è pronta per la missione in Etiopia: faro su aiuti umanitari eSostegno al processo di ...

Migranti, spinta della Lega per tornare alle condizioni dei 'decreti Salvini' TGLA7

L'esponente del Pd attacca sulle mancate risposte di Giorgia Meloni sulle cause del naufragio di Cutro. La deputata di Fratelli d'Italia sottolinea invece che "le ...E’ una delle novità introdotte da un emendamento al decreto migranti proposto dal governo e depositato ... Dall’altro la Lega, che invece spinge nella direzione securitaria dei decreti Salvini. (Open) ...