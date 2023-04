Migranti, Piantedosi: “Nessun allarme, stato emergenza è solo formula tecnica” (Di venerdì 14 aprile 2023) ”Condivido quello che dice la Cei che non esiste un allarme” Migranti “ma esiste uno stato di emergenza tecnicamente inteso che ha suggerito al governo di dotarsi e di dotarci di procedure semplificate per poter essere all’altezza della sfida di questa complessità: cioè fasi di concentrazione acuta degli sbarchi su luoghi ben definiti, che sono soprattutto i luoghi di sbarco di Sicilia e Calabria e quindi di procedere a tutti gli adempimenti conseguenti con modalità più celeri”. Ad affermarlo il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi rispondendo alle domande dei giornalisti a L’Aquila, dopo il comitato ordine e sicurezza pubblica. ”Ho profondo rispetto per quello che dice la Cei e sono d’accordo se il discorso emergenza viene visto in maniera ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 14 aprile 2023) ”Condivido quello che dice la Cei che non esiste un“ma esiste unodimente inteso che ha suggerito al governo di dotarsi e di dotarci di procedure semplificate per poter essere all’altezza della sfida di questa complessità: cioè fasi di concentrazione acuta degli sbarchi su luoghi ben definiti, che sono soprattutto i luoghi di sbarco di Sicilia e Calabria e quindi di procedere a tutti gli adempimenti conseguenti con modalità più celeri”. Ad affermarlo il ministro dell’Interno Matteorispondendo alle domande dei giornalisti a L’Aquila, dopo il comitato ordine e sicurezza pubblica. ”Ho profondo rispetto per quello che dice la Cei e sono d’accordo se il discorsoviene visto in maniera ...

