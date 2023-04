Migranti, Piantedosi: "Nessun allarme, stato emergenza è solo formula tecnica" (Di venerdì 14 aprile 2023) ''Condivido quello che dice la Cei che non esiste un allarme" Migranti "ma esiste uno s tato di emergenza tecnicamente inteso che ha suggerito al governo di dotarsi e di dotarci di procedure ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 14 aprile 2023) ''Condivido quello che dice la Cei che non esiste un"ma esiste uno s tato dimente inteso che ha suggerito al governo di dotarsi e di dotarci di procedure ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... elio_vito : La dichiarazione dello stato di emergenza per gli arrivi dei migranti, con la nomina di un Commissario straordinari… - riccardomagi : Il governo dichiara lo stato d’emergenza per gestire l’accoglienza migranti: avremo cioè standard di accoglienza pi… - andrewsword2 : RT @repubblica: Migranti, la maggioranza porta in Parlamento l'abolizione della protezione speciale. Piantedosi: 'Lo stato d'emergenza? Sol… - repubblica : Migranti, la maggioranza porta in Parlamento l'abolizione della protezione speciale. Piantedosi: 'Lo stato d'emerge… - ledicoladelsud : Migranti, Piantedosi: “Nessun allarme, stato emergenza è solo formula tecnica” -