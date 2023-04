Migranti | Musumeci “L' unico intervento risolutivo è legato a Bruxelles”

(Di venerdì 14 aprile 2023) GENOVA (ITALPRESS) – “Non facciamoci illusioni sui, l'alla volontà didi sottoscrivere patti con i paesi da cui partono questi disperati nostri fratelli affinchè la selezione avvenga nei Paesi di partenza, vengano neutralizzata la mafia degli scafisti, vengano consentiti ai Paesi europei flussi di braccia e cervelli che arrivino in modo regolare, legale e in sicurezza. Dobbiamo neutralizzare i criminali che sfruttano i poveretti”. Così Nello, ministro per le Politiche del mare, a margine della Giornata del mare al Porto Antico di Genova. “Lo stato di emergenza non serve a mobilitare strumenti, serve ad operare all'interno di una cornice normativa agevole, celere e snella acquisendo beni e servizi in una ...

... e placidamente considerato parte del futuro del paese almeno nel medio periodo Leggi Anche Il governo dichiara lo stato d'emergenza sui: durerà 6 mesi.: 'Stanziati 5 milioni di ......" ha detto il Ministro per la Protezione Civile e per le Politiche del Mare Nello" della ... si vede che dal primo gennaio al 12 aprile di quest'anno gli sbarchi disono stati 31....è stata avanzata dal ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nelloche ... si potranno realizzare procedure e azioni più veloci ed efficaci nella gestione dei. Oltre ...

Così Nello Musumeci, ministro per le Politiche del mare ... "Dobbiamo arrivare a un blocco delle partenze dei migranti. Perchè lo chiamate navale Se lo chiamiamo blocco delle partenze non suona ...