Migranti | Mirabelli | ' via protezione speciale contro ogni principio di umanità'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 14 aprile 2023) Roma, 14 apr. (Adnkronos) - “Il viceministro Molteni oggi da Milano conferma l'intenzione del governo di abolire la. L'istituto che ha consentito in questi anni a migliaia di immigrati di integrarsi e lavorare verrebbe abrogato condannando all'illegalità e al sommerso tante persone, consegnandole alla clandestinità al mercato nero e allo sfruttamento". Così il senatore del Pd Franco. "L'abolizione dellaè una scelta contraria adima è una scelta che diventa ancor più grave per le ragioni portate a sostegno. Lasarebbe la ragione che attrae gli immigrati in Italia. Ancora una volta il governo dimostra di non capire le cause di ...