Migranti | la nave Diciotti arrivata a Pozzallo con 300 persone a bordo – Video

(Di venerdì 14 aprile 2023) Ladella Guardia Costiera è approdata acon acirca 300soccorsi a circa 150 miglia da Portopalo. I medici sono saliti a, mentre si attendono le operazioni di sbarco. Dopo lo sbarco i naufraghi saranno condotti nell’hotspot per le procedure di identificazione. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

RAGUSA. Previsto per domattina alle 8 l'arrivo dellaDiciotti a Pozzallo, con a bordo circa 310, parte dei quali viaggiavano a bordo di un motopeschereccio soccorso assieme ad altri mezzi della Guardia costiera ed altri corpi a circa 145 ...E' quanto prevede un emendamento al decretoproposto dal governo e depositato al Senato. In sostanza, "per assicurare adeguati livelli di accoglienza" negli hotspot - si legge nell'...La previsione di unaprivata che, secondo i calcoli dei tecnici, potrebbe trasportare da Lampedusa alla Sicilia 400al giorno dal primo maggio a fine anno. Con una spesa di oltre ...

Lo stato di emergenza è un provvedimento che stanzia 5 milioni di euro, e può attribuire poteri straordinari al Governo (CR) Pianeta Migranti. I migranti e rifugiati in arrivo non sono un problema ...“Frontex, con le forze navali di tutta Europa, può farlo. Senza il blocco navale non si riuscirà a contrastare l’immigrazione illegale”: lo ha detto l’eurodeputato di Fratelli d’Italia, Nicola ...