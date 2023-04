Migranti, il governo stringe su espulsioni e accoglienza (Di venerdì 14 aprile 2023) Al termine di una travagliata interlocuzione tra le forze di maggioranza che ha causato due rinvii, il governo ha presentato ieri pomeriggio nella commissione Affari costituzionali del Senato due emendamenti first appeared on il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 14 aprile 2023) Al termine di una travagliata interlocuzione tra le forze di maggioranza che ha causato due rinvii, ilha presentato ieri pomeriggio nella commissione Affari costituzionali del Senato due emendamenti first appeared on il manifesto.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LaVeritaWeb : #LaVeritàdioggi Duecento giudici stroncano le restrizioni per il Covid ??? Ma che incantesimo ha fatto Cingolani… - emergency_ong : È questa la visione del Governo: #migrazione come #emergenza. Ma l’emergenza non è rappresentata dall’aumento degli… - GiovaQuez : Quelli che gridavano al golpe per lo stato di emergenza durante una pandemia globale oggi accolgono con favore l’an… - maurizioschetti : RT @puntualeh: Il Governo ha dichiarato lo Stato di emergenza (sì, proprio loro!) per la questione migranti:di soluzioni non ne avevano in… - Alysea15 : RT @DomaniGiornale: #Meloni vuole nominare commissario ai flussi migratori il prefetto Valerio Valenti, ex segretario del senatore D'Alì, c… -