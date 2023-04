Migranti, emendamento del governo per abolire la protezione speciale: “Scorciatoia per irregolari”. Ma rischia l’incostituzionalità (Di venerdì 14 aprile 2023) Rimasta fuori dai due maxi emendamenti depositati ieri in Commissione Affari costituzionali al Senato, la questione della protezione speciale è finita in un altro emendamento che “la maggioranza di centrodestra sta depositando nell’ambito della conversione del decreto Cutro”, ha dett0 il sottosegretario al ministero dell’Interno Emanuele Prisco. Si tratta di un sub-emendamento a quelli già depositati, che a questo punto verrà discusso in Aula a Palazzo Madama da martedì 18 aprile, quando il dl approderà in Parlamento. A vincere il confronto interno alla maggioranza sembra essere dunque la linea della Lega che persegue “l’azzeramento totale” della protezione speciale. Ma l’emergenza Migranti appena dichiarata dall’esecutivo non c’entra. Perché? “In Italia non esiste un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 14 aprile 2023) Rimasta fuori dai due maxi emendamenti depositati ieri in Commissione Affari costituzionali al Senato, la questione dellaè finita in un altroche “la maggioranza di centrodestra sta depositando nell’ambito della conversione del decreto Cutro”, ha dett0 il sottosegretario al ministero dell’Interno Emanuele Prisco. Si tratta di un sub-a quelli già depositati, che a questo punto verrà discusso in Aula a Palazzo Madama da martedì 18 aprile, quando il dl approderà in Parlamento. A vincere il confronto interno alla maggioranza sembra essere dunque la linea della Lega che persegue “l’azzeramento totale” della. Ma l’emergenzaappena dichiarata dall’esecutivo non c’entra. Perché? “In Italia non esiste un ...

