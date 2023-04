Migranti | De Cristofaro Avs | ' Il dl Cutro è indecente | disumano e persecutorio'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... globalistIT : - tabarro63 : RT @globalistIT: - lanzo_ruggero : RT @globalistIT: - edpierro : RT @globalistIT: - globalistIT : -

Con gli ultimi emendamenti al cosiddetto dl Cutro, il governo Meloni ha confermato la propria disumanità sulla questione. Peppe De, capogruppo al Senato di Avs, ha parlato della questione. "Il governo dei patrioti ha temporeggiato parecchio in commissione affari costituzionali per presentare infine ...Peppe De, senatore dell'Alleanza Verdi e Sinistra e presidente del gruppo Misto, commentando i ... Per l'ennesima volta il Governo preannuncia misure demagogiche al decretoche non ...E le opposizioni incalzano: "Lo stato d'emergenza suiè fumo negli occhi degli italiani - ... Critico è pure il capogruppo di Avs Peppe De: "Lo stato di emergenza è inutile e ...

Migranti, De Cristofaro (Avs): “Dal governo misure demagogiche e incapacità manifesta” Globalist.it

De Cristofaro (Avs) sul tema migranti: «Il governo dei patrioti ha temporeggiato parecchio in commissione affari costituzionali per presentare infine il capolavoro: emendamenti al dl Cutro disumani, ...De Cristofaro (Avs): «I ritardi del governo della propaganda stanno diventando un fenomeno strutturale, altro che Stato di emergenza. Per l'ennesima volta il Governo preannuncia misure demagogiche al ...