Migranti, Bonelli (Avs): 'Il governo fa solo propaganda, le sue politiche sono fallimentari' (Di venerdì 14 aprile 2023) L'opposizione al governo Meloni è insorta, dopo la presentazione degli emendamenti al dl Cutro in merito all'immigrazione, che restringono e di molto il campo dei soccorsi e dell'accoglienza. Angelo ... Leggi su globalist (Di venerdì 14 aprile 2023) L'opposizione alMeloni è insorta, dopo la presentazione degli emendamenti al dl Cutro in merito all'immigrazione, che restringono e di molto il campo dei soccorsi e dell'accoglienza. Angelo ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... globalistIT : - Agenparl : Migranti. Bonelli (AVS): Governo utilizza CDM per fare propaganda, stato di emergenza decreta ... - - Dome689 : RT @ultimora_pol: Angelo #Bonelli: “Lo stato d'emergenza sulla questione migranti è un'invenzione per coprire le responsabilità del Governo… - SabinaAristarc3 : RT @ultimora_pol: Angelo #Bonelli: “Lo stato d'emergenza sulla questione migranti è un'invenzione per coprire le responsabilità del Governo… - Chiaserotti : RT @Storace: Dal sito #7colli: l’estrema #sinistra sta veramente in difficoltà per il suo eroe… -