Migranti: Boccia, 'via protezione speciale aumenta solo illegalità, assurdo' (Di venerdì 14 aprile 2023) Roma, 14 apr. (Adnkronos) - “Siamo di fronte ad un governo assurdo che prima porta in Parlamento un decreto sbagliato, fatto solo per la propaganda, poi dichiara lo stato d'emergenza. Oggi Piantedosi lo derubrica a fatto tecnico ma la maggioranza, succube della Lega, presenta emendamenti a quel decreto che stravolgono e aboliscono la protezione speciale". Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia. "Contorsioni continue che confermano che questa destra non sa e non può risolvere un problema strutturale come l'immigrazione ed allora si affida a misure di pura propaganda, sulla pelle dei Migranti, che non risolveranno nulla ma allargheranno solo i confini dell'illegalità e del sommerso". "Siamo di fronte a scelte che nulla hanno a che fare ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 14 aprile 2023) Roma, 14 apr. (Adnkronos) - “Siamo di fronte ad un governoche prima porta in Parlamento un decreto sbagliato, fattoper la propaganda, poi dichiara lo stato d'emergenza. Oggi Piantedosi lo derubrica a fatto tecnico ma la maggioranza, succube della Lega, presenta emendamenti a quel decreto che stravolgono e aboliscono la". Così il presidente dei senatori del Pd Francesco. "Contorsioni continue che confermano che questa destra non sa e non può risolvere un problema strutturale come l'immigrazione ed allora si affida a misure di pura propaganda, sulla pelle dei, che non risolveranno nulla ma allargherannoi confini dell'e del sommerso". "Siamo di fronte a scelte che nulla hanno a che fare ...

