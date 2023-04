Migranti, 305 persone sbarcano a Pozzallo: erano a bordo della nave Diciotti della Marina (Di venerdì 14 aprile 2023) Migranti, questa mattina al porto di Pozzallo ha attraccato la nave Diciotti della Marina militare italiana. A bordo, 305 Migranti: 296 uomini, una donna e otto minori (di cui 5 non accompagnati). La ... Leggi su globalist (Di venerdì 14 aprile 2023), questa mattina al porto diha attraccato lamilitare italiana. A, 305: 296 uomini, una donna e otto minori (di cui 5 non accompagnati). La ...

Migranti, questa mattina al porto di Pozzallo ha attraccato la nave Diciotti della Marina militare italiana. A bordo, 305 migranti: 296 uomini, una donna e otto minori (di cui 5 non accompagnati). La maggior parte, 221, sono siriani. A bordo anche due persone del Bangladesh, 62 egiziani, un palestinese e 18 pakistani.