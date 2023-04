Miart 2023

Leggi su lombardiaeconomy

(Di venerdì 14 aprile 2023) Apre : un “Crescendo” d’arte in mostra a Milano Ha preso il via la 27esima edizione di , la fiera internazionale d’arte moderna e contemporanea di Milano, che mette in mostra opere di maestri moderni e artisti contemporanei affermati ed emergenti. L’evento, organizzato dalla Fiera Milano e diretto per il terzo anno da Nicola Ricciardi, è stato inaugurato nella serata di giovedì 14 aprile e si concluderà il 16 aprile. Cresce il numero dei protagonisti che si attesta a 169 gallerie (un incremento a doppia cifra rispetto al 2022) provenienti da 27 Paesi. Un bilancio positivo dunque, che conferma l’importanza dell’appuntamento, imprescindibile per il comparto dell’arte italiano, e consolida la propria internazionalità con quasi il 40% in più di espositori aventi sede all’estero. La nuova edizione costruisce il suo immaginario scenico attorno alla parola “Crescendo”, un termine che ...