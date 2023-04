Miami Heat-Chicago Bulls stanotte in tv | canale | orario e diretta streaming finale play-in NBA 2022 2023

(Di venerdì 14 aprile 2023) Le indicazioni per seguire in TV la gara tra, match valido per ladei-in di NBA. Dopo il successo contro i Toronto Raptors, iproveranno a ripetersi in Florida contro i più quotati, chiamati a riscattarsi dopo il ko contro Atlanta. La palla a due è prevista per, tra venerdì 14 e sabato 15 aprile alle ore 01:00.TV su Sky Sport NBA e insu Sky Go e su NBA League Pass. SportFace.

La copertura Sky continua anche su Sky Sport 24 con appuntamenti quotidiani e su SkySport.it/NBA con copertura continua: ecco gli appuntamenti da non perdere PLAY - IN EST -(7) vs. ...La copertura Sky continua anche su Sky Sport 24 con appuntamenti quotidiani e su SkySport.it/NBA con copertura continua: ecco gli appuntamenti da non perdere PLAY - IN EST -(7) vs. ...I Chicago Bulls battono in trasferta 105 - 109 i Toronto Raptors e si giocano la chance per i playoff contro i. Protagonista è Zach LaVine, autore di 39 a referto, con un 12/22 al tiro, 13/15 ai liberi, con sei rimbalzi e tre assist. Al resto pensano un Nikola Vucevic da 14 punti e 13 rimbalzi e ...

I Chicago Bulls sono ancora in corsa per i Playoff: la vittoria di questa notte contro Toronto, infatti, permette alla squadra di Zach LaVine – prestazione da 39 punti per lui – di affrontare i Miami ...