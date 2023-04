Mette nello zaino sassi degli scavi di Ercolano privi di valore, denunciato turista canadese (Di venerdì 14 aprile 2023) Passeggiando tra gli antichi sentieri degli scavi di Ercolano (Napoli) ha raccolto dei sassi privi di valore e li ha portati via. Ma un turista canadese è stato fermato ai varchi di uscita del sito archeologico ed è stato denunciato per tentato furto di beni culturali. Sono stati i carabinieri della locale Tenenza – su segnalazione del personale della vigilanza – ad intervenire negli scavi archeologici. Il turista, un 55enne canadese, aveva messo nel suo zaino una bustina con all’interno dei piccoli sassi. Un gesto che gli è costato la denuncia. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 14 aprile 2023) Passeggiando tra gli antichi sentieridi(Napoli) ha raccolto deidie li ha portati via. Ma unè stato fermato ai varchi di uscita del sito archeologico ed è statoper tentato furto di beni culturali. Sono stati i carabinieri della locale Tenenza – su segnalazione del personale della vigilanza – ad intervenire negliarcheologici. Il, un 55enne, aveva messo nel suouna bustina con all’interno dei piccoli. Un gesto che gli è costato la denuncia. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

