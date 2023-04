Metro da incubo a Roma, la Linea A la peggiore tra corse saltate e stazioni chiuse (Di venerdì 14 aprile 2023) Il servizio Metro di Roma, un tema dolente per le migliaia di pendolari capitolini e soprattutto il sindaco Roberto Gualtieri. Le ultime analisi stimate sui mezzi su ferro dell’ATAC, ritraggono un quadro tragico del trasporto pubblico nella Capitale. Tutte e tre le linee che attraversano la Città Eterna, al giorno d’oggi, offrono un servizio molto al di sotto della sufficienza. Tutto questo mentre, sempre nella Capitale, l’Amministrazione prova a cavalcare i grandi eventi legati al Giubileo e il probabile – seppur difficile – EXPO. La Metro A la peggior Linea dell’ATAC a Roma Le notizie per la Capitale sono tragica, specialmente oggi dove il Campidoglio prepara le basi per affrontare il Giubileo. Proprio la principale Linea che dovrà scortare i pellegrini dal Vaticano fino alla zona ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 14 aprile 2023) Il serviziodi, un tema dolente per le migliaia di pendolari capitolini e soprattutto il sindaco Roberto Gualtieri. Le ultime analisi stimate sui mezzi su ferro dell’ATAC, ritraggono un quadro tragico del trasporto pubblico nella Capitale. Tutte e tre le linee che attraversano la Città Eterna, al giorno d’oggi, offrono un servizio molto al di sotto della sufficienza. Tutto questo mentre, sempre nella Capitale, l’Amministrazione prova a cavalcare i grandi eventi legati al Giubileo e il probabile – seppur difficile – EXPO. LaA la peggiordell’ATAC aLe notizie per la Capitale sono tragica, specialmente oggi dove il Campidoglio prepara le basi per affrontare il Giubileo. Proprio la principaleche dovrà scortare i pellegrini dal Vaticano fino alla zona ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rapisardandrea1 : La Metro A la peggior linea metropolitana di Roma - CorriereCitta : Metro da incubo a Roma, la Linea A la peggiore tra corse saltate e stazioni chiuse - luca_rioca : Incubo metro #Piramide,lato #Ostiense: “lavori” scale mobili senza operai da mesi, box #Atac perennemente vuoto, in… - Loredana_C84 : @MercurioPsi metro A da incubo....quasi 10 minuti di attesa ...con le scuole chiuse non esiste più nessuno??? Eppu… - QuinziUgo : RT @angelo_perfetti: Roma, weekend di Pasqua da incubo per i turisti: furti a raffica in centro e in metro -