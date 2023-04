Meteo Roma Le previsioni per il fine settimana 15-16 Aprile 2023

(Di venerdì 14 aprile 2023)Sabato. Tempo instabile al mattino con possibilità di temporali localmente anche intensi, piogge e acquazzoni sparsi possibili anche nel pomeriggi. Migliora in serata con nuvolosità alternata a schiarite. Temperature comprese tra +7°C e +13°C. Domenica. Nuvolosità in transito alternata a schiarite sia al mattino che al pomeriggio ma senza fenomeni di rilievo associati. Variabilità asciutta anche in serata e nottata. Temperature comprese tra +8°C e +16°C.Lazio Sabato. Tempo instabile su tutta la regione sia al mattino che al pomeriggio con nuvolosità irregolare associata a piogge e temporali sparsi, localmente anche di forte intensità. Neve oltre i 1300-1600 metri sull’Appennino. Graduale attenuazione dei fenomeni dalla serata. Domenica. Nuvolosità in transito al mattino e al pomeriggio su tutta la regione ma con ...

ilmeteoit : #Meteo #Cronaca #Diretta: #Roma, forte temporale sulla #Capitale, rischio #Grandine! #Cosa sta succedendo - LazioEventi : Terzo week-end del mese e puntuali tornano i mercatini periodici come il Car Boot Market, l'Hippie Festival a Roma… - MeteoNonnaRoma : Me dòleno le ginocchia, a nonna! Se sta pe' annuvolà! Nun piove ancora, ma portate l'ombrello che nun se sa mai, a nonna! #meteo #roma - Affaritaliani : Il meteo del 15 e del 16: weekend di temporali e nuvole. Massima a 19 gradi

Partirà regolarmente domattina alle ore 12 da Riva di Traiano la 30ma edizione della Garmin Marineper 2, regata valida per il Campionato Italiano Offshore della FIV, con un meteo che si prevede 'allegro', con un eufemismo usato dal meteorologo Andrea Boscolo che cura il meteo di questa regata. Previsioni meteo per oggi- Queste le previsioni meteo per oggi 14 Aprile: al mattino avremo nuvolosità irregolare in transito sul Lazio con associate delle piogge isolate. Al pomeriggio meteo, 14 apr. In Valle dAosta sono stati ritrovati morti i tre dispersi travolti ieri da una valanga ... dopo uno stop forzato ieri sera per condizioni meteo avverse. I tre corpi senza vita saranno ...

Paulo Dybala, Roma @livephotosport Infatti, poco prima della mezz’ora di gioco, lo Special One ha dovuto fare a meno di Paulo Dybala, uscito dal campo per un fastidio all’adduttore destro. La speranza ...la corsa di 13 chilometri lungo la via più moderna dell’antica Roma. A un mese dall’impresa di Barcellona, con il tempo di 2h07:16 migliorando il primato nazionale di tre secondi, il portacolori delle ...