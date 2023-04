Meteo Roma del 14-04-2023 ore 06 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 14 aprile 2023)ben ritrovate l’ascolto le previsioni del tempo per la giornata di oggi al nord al mattino tempo instabile tragna e Triveneto con piogge sparse neve Oltre agli 800-1000 metri sereno o poco nuvoloso altrove al pomeriggio residui fenomeni su Triveneto Appenninogna con neve a quote medie viabilità asciutto altrove in serata tempo per lo più asciutto Salvo isolati fenomeni sulle Alpi occidentali al centro al mattino nuvolosità irregolare in transito con acquazzoni spartineve oltre 900 1000 m al pomeriggio ancora instabilità con piogge e acquazzoni sparsi neve in Appennino oltre 1200 1300 m piaciuto sui settori tirrenici in serata tempi miglioramento Salvo residui fenomeni in al sud Al mattino tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi salati acquazzoni sui settori tirrenici tra campagna e alta Calabria al pomeriggio ...