Meteo Napoli | grandine in città e Vesuvio innevato

(Di venerdì 14 aprile 2023) La nuova perturbazioneha portato ad una grandinata che ha interessato alcune aree della, che si sono svegliate ricoperte di bianco, come la cima dele temperature in calo. E’ l’effetto di una nuova perturbazione che in queste ore sta interessando il centro di

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TeleCapriNews : Meteo impazzito ad aprile: le foto della fitta nevicata sul Vesuvio: Meteo impazzito ad aprile a Napoli e in Campan… - Adenesina22 : Sua maestà il temporale a Napoli #meteo con grandine, pare una giornata di Febbraio. - MaddaPel : Il meteo a napoli così ?? e lei si veste leggera... Io non ce la posso fare. #oriele - LoSparaCazzate : @giumbolina Io a Napoli e vedendo il Meteo piove fino a martedì prossimo ?? - berrycavetech : ?? Info meteo - Previsioni ?? #meteo #Napoli -

Previsioni, immagine di repertorio fonte Pixabay. Maltempo in azione sull'Italia Assistiamo nella giornata odierna a condizionimediamente instabili sulla nostra Penisola, dovute all'affondo ...AGI - Rinviato il lancio della missione Juice a domani per problemi. A dare la notizia lo stesso presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, Giorgio Saccoccia in ... Università Partenope di, ...... secondo quanto comunicato da ESA su Twitter, sono state le avverse condizionie in ... Si tratta del radar Rime (Università di Trento), la camera Janus ('Università Parthenope di) e lo ...

Meteo Napoli e Campania, temporali e raffiche di vento nel fine settimana 15-16 aprile Fanpage.it

è stato quello di vedere (seconda volta in due settimane, caso davvero molto raro nel mese di aprile) il Vesuvio ricoperto da quota 800 circa in su di una coltre bianca, visibile anche da Napoli prima ...La voce narrante di Corrado Oddi, snocciolando il racconto della vita dello zoologo di Stettino, ha trasportato tutti indietro nel tempo ...