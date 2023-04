Meteo | ancora un ciclone e pioggia al Centro-Sud

(Di venerdì 14 aprile 2023) (Adnkronos) – Weekendall’insegna del tempo instabile e del freddo. Previsto nel fine settimana, infatti, l’arrivo di un nuovodal Nord Atlantico. A spiegarlo è Antonio Sanò, fondatore del sito www.iL.it, che conferma nelle prossime ore rovesci più probabili fino alla tarda mattinata sul Nord-Est poi a macchia di leopardo verso le zonemeridionali: la giornata di oggi sarà, comunque, all’insegna di una treguarologica anche con qualche ampia schiarita. Secondo l’esperto si tratterà di una breve tregua in quanto un secondoè in arrivo già all’alba di domani: è previsto un forte peggioramento sulle regioni tirreniche centrali e poi verso il meridione. L’occhio delin serata si posizionerà sul Tirreno centrale portando ...

'Una location approvata da tutti gli ambulanti', spiegaCardenia preoccupato, soprattutto, dale dalle minacce di pioggia: 'Le previsioni non sono delle migliori. Speriamo che la prima ...weekend, tempo instabile anche su parte del Nord: le previsioni La giostra dei cicloni ... Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, confermaun pò d'instabilità nelle prossime ore, ...

(Adnkronos) - Weekend ancora all'insegna del tempo instabile e del freddo. Previsto nel fine settimana, infatti, l'arrivo di un nuovo ciclone dal Nord Atlantico. A spiegarlo è Antonio Sanò, fondatore ...