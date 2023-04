Meteo, ancora un ciclone e pioggia al Centro-Sud (Di venerdì 14 aprile 2023) Le previsioni del tempo fino a domenica 16 aprile Weekend ancora all’insegna del tempo instabile e del freddo. Previsto nel fine settimana, infatti, l’arrivo di un nuovo ciclone dal Nord Atlantico. A spiegarlo è Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it, che conferma nelle prossime ore rovesci più probabili fino alla tarda mattinata sul Nord-Est poi a macchia di leopardo verso le zone Centro meridionali: la giornata di oggi sarà, comunque, all’insegna di una tregua Meteorologica anche con qualche ampia schiarita. Secondo l’esperto si tratterà di una breve tregua in quanto un secondo ciclone è in arrivo già all’alba di domani: è previsto un forte peggioramento sulle regioni tirreniche centrali e poi verso il meridione. L’occhio del ciclone in serata si ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 14 aprile 2023) Le previsioni del tempo fino a domenica 16 aprile Weekendall’insegna del tempo instabile e del freddo. Previsto nel fine settimana, infatti, l’arrivo di un nuovodal Nord Atlantico. A spiegarlo è Antonio Sanò, fondatore del sito www.iL.it, che conferma nelle prossime ore rovesci più probabili fino alla tarda mattinata sul Nord-Est poi a macchia di leopardo verso le zonemeridionali: la giornata di oggi sarà, comunque, all’insegna di una treguarologica anche con qualche ampia schiarita. Secondo l’esperto si tratterà di una breve tregua in quanto un secondoè in arrivo già all’alba di domani: è previsto un forte peggioramento sulle regioni tirreniche centrali e poi verso il meridione. L’occhio delin serata si ...

