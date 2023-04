Meteo, allerta gialla in Calabria. Previsti acquazzoni nelle zone interne (Di venerdì 14 aprile 2023) allerta gialla per oggi in sette regioni a causa del maltempo che interessa gran parte della penisola. A diramarla la Protezione civile per la possibilità di temporali, neve e precipitazioni intense,... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 14 aprile 2023)per oggi in sette regioni a causa del maltempo che interessa gran parte della penisola. A diramarla la Protezione civile per la possibilità di temporali, neve e precipitazioni intense,...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DPCgov : ???? #AllertaGIALLA meteo-idro venerdì #14aprile in sette regioni. ?? Consulta il bollettino per conoscere il livello… - DPCgov : ???? #AllertaGIALLA domani, giovedì #13aprile, in Umbria e parte della Lombardia. ?? Consulta il bollettino per conos… - DPCgov : ???? #allertaGIALLA, sabato #8aprile, per rischio temporali in sette regioni. Consulta il bollettino per conoscere il… - FilippoMele : Filippo Mele Blog: ALLERTA METEO. VORTICE CICLONICO IN AZIONE SINO A ... - TgrRaiPuglia : Il potere dei clan. Sanità senza soldi. Allerta meteo. Cosa c'è sui giornali di oggi? La rassegna stampa di… -