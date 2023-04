Messaggio di errori nel 730? Massima attenzione alla nuova truffa (Di venerdì 14 aprile 2023) Poiché l’Internet è come il mondo reale, anche dietro lo schermo di un pc o di un tablet si possono nascondere tentativi di truffa. Anzi, possiamo dire che il web sia riuscito a moltiplicare a dismisura la possibilità di incappare in tentativi di raggiro. I raggiri possono arrivare tramite sms, email, messaggi WhatsApp. Può capitare, presi come siamo dalla frenesia della vita moderna, di cliccare senza pensare su un link e di cadere nella rete dei truffatori. È dunque importante cercare di tenere sempre la guardia alta. In questo senso ci mette sull’avviso anche l’Agenzia delle Entrate, con un appostita comunicazione consultabile a questa pagina del sito istituzionale. L’allarme indica anche una serie di indirizzi e-mail truffa che si sono rivelati tentativi di phishing (la pratica che consiste ... Leggi su blowingpost (Di venerdì 14 aprile 2023) Poiché l’Internet è come il mondo reale, anche dietro lo schermo di un pc o di un tablet si possono nascondere tentativi di. Anzi, possiamo dire che il web sia riuscito a moltiplicare a dismisura la possibilità di incappare in tentativi di raggiro. I raggiri possono arrivare tramite sms, email, messaggi WhatsApp. Può capitare, presi come siamo dfrenesia della vita moderna, di cliccare senza pensare su un link e di cadere nella rete deitori. È dunque importante cercare di tenere sempre la guardia alta. In questo senso ci mette sull’avviso anche l’Agenzia delle Entrate, con un appostita comunicazione consultabile a questa pagina del sito istituzionale. L’rme indica anche una serie di indirizzi e-mailche si sono rivelati tentativi di phishing (la pratica che consiste ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Rosario90255372 : @Roby86341796 MESSAGGIO AGLI ITALIANI PREPARATEVI A PAGARE MILIONI DI EURO X RISARCIRE LA VITTIMA X GLI ERRORI DELL… - CompagnoHoppi : @NinaRicci_us @davidepollak2 Esattamente. Ezio Greggio non è Umberto Eco, gli si può concedere la mancanza di termi… - elite_lucss : @marrus91 Ma perché piangete? Mica hanno scritto brutti stronzi. È un video dove si palesano tutti gli errori comme… - LombaFab : RT @MauroAsara: Mi dispiace parlare di errori arbitrali, che sono di solito la scusa dei perdenti. Ma da anni, poichè non ci si lamentava m… - MGBasolu : RT @MauroAsara: Mi dispiace parlare di errori arbitrali, che sono di solito la scusa dei perdenti. Ma da anni, poichè non ci si lamentava m… -