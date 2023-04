Mercato degli smartphone in declino, cosa succederà al settore mobile (Di venerdì 14 aprile 2023) TecnoAndroid In prossimità del 16° anniversario dell’iPhone, sembra che il Mercato degli smartphone abbia raggiunto una fase di stallo. Nonostante le aziende cerchino continuamente di proporre nuove idee, i clienti si sono abituati allo stato attuale della tecnologia. Le persone hanno perso interesse per i nuovi lanci di smartphone, dato che da anni non c’è stato un rinnovamento sostanziale in termini di fattore di forma o di funzionalità. Il calo del Mercato degli smartphone riflette questa mancanza di interesse. Sebbene i telefoni di fascia alta si siano dimostrati più duraturi e redditizi che mai, le vendite totali di smartphone sono in calo da molti anni. Secondo International Data Corporation, le vendite diminuiranno del 18,3% nel quarto ... Leggi su tecnoandroid (Di venerdì 14 aprile 2023) TecnoAndroid In prossimità del 16° anniversario dell’iPhone, sembra che ilabbia raggiunto una fase di stallo. Nonostante le aziende cerchino continuamente di proporre nuove idee, i clienti si sono abituati allo stato attuale della tecnologia. Le persone hanno perso interesse per i nuovi lanci di, dato che da anni non c’è stato un rinnovamento sostanziale in termini di fattore di forma o di funzionalità. Il calo delriflette questa mancanza di interesse. Sebbene i telefoni di fascia alta si siano dimostrati più duraturi e redditizi che mai, le vendite totali disono in calo da molti anni. Secondo International Data Corporation, le vendite diminuiranno del 18,3% nel quarto ...

