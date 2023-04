“Mense per il clima” il progetto della Sapienza: una lotta da conoscere (Di venerdì 14 aprile 2023) Il consumo di carne rappresenta una delle principali cause del cambiamento climatico, per questo motivo alla Sapienza di Roma è nato un progetto ambizioso, che vuole riproporre un modello virtuoso presente in Germania. “Mense per il clima” è la riprova che le nuove generazioni impiegano forze e tempo in una battaglia che di tempo ne ha poco. Dopo aver assistito ad un loro esaltante dibattito sul tema, ho contattato nuovamente Valerio Mezzanotte e Luca Gandolfi, rispettivamente presidente e vicepresidente del Circolo Legambiente Gemme di Roma. Da dove parte la nascita del progetto? Luca e Valerio: Il progetto nasce un giovedì sera come tanti, durante una delle nostre riunioni di circolo. La notizia che all’università di Berlino avessero deciso di ridurre il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 14 aprile 2023) Il consumo di carne rappresenta una delle principali cause del cambiamentotico, per questo motivo alladi Roma è nato unambizioso, che vuole riproporre un modello virtuoso presente in Germania. “per il” è la riprova che le nuove generazioni impiegano forze e tempo in una battaglia che di tempo ne ha poco. Dopo aver assistito ad un loro esaltante dibattito sul tema, ho contattato nuovamente Valerio Mezzanotte e Luca Gandolfi, rispettivamente presidente e vicepresidente del Circolo Legambiente Gemme di Roma. Da dove parte la nascita del? Luca e Valerio: Ilnasce un giovedì sera come tanti, durante una delle nostre riunioni di circolo. La notizia che all’università di Berlino avessero deciso di ridurre il ...

