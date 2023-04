Meloni sembra aver vinto sulle partecipate, ma in realtà ne esce indebolita (Di venerdì 14 aprile 2023) Pochi giorni fa in tv Romano Prodi dava consigli a Elly Schlein su come gestire il Partito Democratico in armonia con tutte le varie e complesse componenti. Faceva l’elogio del compromesso che non è una «brutta parola», anzi è il sale per tenere in piedi una comunità politica, a maggior ragione quando si governa e lui di compromessi ha detto di averne dovuto fare tanti nella sua passata esperienza di governo a capo dell’Ulivo prima e dell’Unione poi. Prevedeva di fatto che alla fine Giorgia Meloni avrebbe ceduto qualcosa sulle nomine apicali nelle aziende di Stato. È così è stato, mollando a Matteo Salvini e Silvio Berlusconi l’Enel. Anche lei tiene famiglia, in questo caso una maggioranza che deve affrontare una serie di questioni da far tremare le vene ai polsi. Non può avere dentro casa alleati scontenti, riottosi, ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 14 aprile 2023) Pochi giorni fa in tv Romano Prodi dava consigli a Elly Schlein su come gestire il Partito Democratico in armonia con tutte le varie e complesse componenti. Faceva l’elogio del compromesso che non è una «brutta parola», anzi è il sale per tenere in piedi una comunità politica, a maggior ragione quando si governa e lui di compromessi ha detto dine dovuto fare tanti nella sua passata esperienza di governo a capo dell’Ulivo prima e dell’Unione poi. Prevedeva di fatto che alla fine Giorgiaavrebbe ceduto qualcosanomine apicali nelle aziende di Stato. È così è stato, mollando a Matteo Salvini e Silvio Berlusconi l’Enel. Anche lei tiene famiglia, in questo caso una maggioranza che deve affrontare una serie di questioni da far tremare le vene ai polsi. Non puòe dentro casa alleati scontenti, riottosi, ...

