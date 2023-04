Meloni rilancia il Piano Mattei per fermare i migranti: ad ottobre la strategia per l'Africa (Di venerdì 14 aprile 2023) Il ‘Piano Mattei' per l'Africa, l'ambizioso progetto con cui il governo punta a trasformare l'Italia in un hub energetico e a rilanciare la cooperazione tra il Belpaese e il continente Africano, ha una deadline. Sarà il summit intergovernativo Italia-Africa in programma a ottobre «l'occasione giusta per presentare definitivamente il nostro Piano Mattei, sul quale stiamo collaborando con i paesi Africani», ha annunciato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ad Addis Abeba, a margine della sua missione istituzionale in Etiopia. Nella città dove sorge il ‘Monumento al Meyazia 27' che celebra la liberazione dell'Etiopia dall'occupazione italiana, la premier arriva con l'obiettivo di rinsaldare le ... Leggi su iltempo (Di venerdì 14 aprile 2023) Il ‘' per l', l'ambizioso progetto con cui il governo punta a trasformare l'Italia in un hub energetico e are la cooperazione tra il Belpaese e il continenteno, ha una deadline. Sarà il summit intergovernativo Italia-in programma a«l'occasione giusta per presentare definitivamente il nostro, sul quale stiamo collaborando con i paesini», ha annunciato la presidente del Consiglio Giorgiaad Addis Abeba, a margine della sua missione istituzionale in Etiopia. Nella città dove sorge il ‘Monumento al Meyazia 27' che celebra la liberazione dell'Etiopia dall'occupazione italiana, la premier arriva con l'obiettivo di rinsaldare le ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Sostegno al processo di pace e aiuti umanitari, cooperazione per lo sviluppo dell'industria e gestione dei migranti… - MauroBeltramo : RT @tempoweb: Giorgia #Meloni ad Addis Abeba rilancia il Piano Mattei: “Progetto per l’Africa e per arginare gli sbarchi” #etiopia #migrant… - tempoweb : Giorgia #Meloni ad Addis Abeba rilancia il Piano Mattei: “Progetto per l’Africa e per arginare gli sbarchi”… - VercesiErnesto : RT @FrancoScarsell2: Il premier Meloni in Etiopia rilancia la presenza dell'Italia nel Corno D'Africa. Nei primi colloqui ad Addis Abeba ha… - MaryAngelo23 : RT @FrancoScarsell2: Il premier Meloni in Etiopia rilancia la presenza dell'Italia nel Corno D'Africa. Nei primi colloqui ad Addis Abeba ha… -