Meloni oggi e domani sarà in Etiopia, i migranti al centro dell'incontro

Venerdì 14 e sabato 15 aprile 2023, il Presidente Giorgia Meloni sarà in visita ufficiale ad Addis Abeba, in Etiopia. Si tratta del terzo incontro che la premier Meloni tiene con il primo ministro Abiy Ahmed Ali. Il programma della visita, secondo quanto riportato da Ag, "prevede un colloquio con il presidente dell'Unione Africana Moussa Faki. Subito dopo, al Palazzo Nazionale, ci sarà un faccia a faccia con il primo ministro, seguito da un pranzo di lavoro. In seguito vi sarà un colloquio bilaterale con il Presidente somalo

