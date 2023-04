Meloni in Etiopia: "Storica relazione, voglio rafforzarla" (Di venerdì 14 aprile 2023) AGI - Al termine della prima giornata della visita in Etiopia Giorgia Meloni è soddisfatta. Lo era visibilmente quando ha risposto nel pomeriggio alle domande dei giornalisti, allo Sheraton di Addis Abeba, dopo i primi colloqui con il premier etiope Abiy Ahmed Ali e il presidente dell'Unione Africana, Moussa Faki Mahamat. Lo era altrettanto a fine giornata, spiegano all'AGI dal suo entourage, dopo una cena offerta in suo onore da Abiy e l'incontro con il presidente somalo, Hassan Sheikh Mohamud. "C'è un protagonismo dell'Italia in Africa, complessivamente, e nel Corno d'Africa, che per noi è una regione cruciale e rappresenta un tema sensibile", ha sottolineato la premier ai cronisti. "L'Etiopia - ha poi osservato - è un Paese la cui stabilità è fondamentale, con il quale l'Italia vanta una Storica ... Leggi su agi (Di venerdì 14 aprile 2023) AGI - Al termine della prima giornata della visita inGiorgiaè soddisfatta. Lo era visibilmente quando ha risposto nel pomeriggio alle domande dei giornalisti, allo Sheraton di Addis Abeba, dopo i primi colloqui con il premier etiope Abiy Ahmed Ali e il presidente dell'Unione Africana, Moussa Faki Mahamat. Lo era altrettanto a fine giornata, spiegano all'AGI dal suo entourage, dopo una cena offerta in suo onore da Abiy e l'incontro con il presidente somalo, Hassan Sheikh Mohamud. "C'è un protagonismo dell'Italia in Africa, complessivamente, e nel Corno d'Africa, che per noi è una regione cruciale e rappresenta un tema sensibile", ha sottolineato la premier ai cronisti. "L'- ha poi osservato - è un Paese la cui stabilità è fondamentale, con il quale l'Italia vanta una...

