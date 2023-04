Meloni in Etiopia: "Storica relazione, voglio rafforzarla". A ottobre il 'piano Mattei' per l'Africa (Di venerdì 14 aprile 2023) AGI - Il "piano Mattei" annunciato da Giorgia Meloni per l'Africa potrebbe essere presentato il prossimo ottobre, in occasione del summit intergovernativo biennale Italia-Africa. La presidente del Consiglio, giunta ad Addis Abeba, annuncia "una serie di iniziative che riguardano l'Africa" al termine dell'incontro con il presidente dell'Unione Africana, Moussa Faki Mahamat. Il programma della visita Meloni è nella capitale etiope per una visita di due giorni. Ad accoglierla all'aeroporto internazionale Bole é stato il premier etiope, Abiy Ahmed Ali, con il quale ha avuto un colloquio in un salone dell'aeroporto. Presenti anche l'ambasciatore italiano, Agostino Palese, e il vice ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione ... Leggi su agi (Di venerdì 14 aprile 2023) AGI - Il "" annunciato da Giorgiaper l'potrebbe essere presentato il prossimo, in occasione del summit intergovernativo biennale Italia-. La presidente del Consiglio, giunta ad Addis Abeba, annuncia "una serie di iniziative che riguardano l'" al termine dell'incontro con il presidente dell'Unionena, Moussa Faki Mahamat. Il programma della visitaè nella capitale etiope per una visita di due giorni. Ad accoglierla all'aeroporto internazionale Bole é stato il premier etiope, Abiy Ahmed Ali, con il quale ha avuto un colloquio in un salone dell'aeroporto. Presenti anche l'ambasciatore italiano, Agostino Palese, e il vice ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione ...

