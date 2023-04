Meloni in Etiopia per rafforzare il Piano Mattei (e non solo) (Di venerdì 14 aprile 2023) Il Piano Mattei e l’intreccio con la cooperazione (internazionale e geopolitica). La traccia da seguire in occasione del viaggio in Etiopia di Giorgia Meloni porta a questi due riferimenti, nella consapevolezza che proprio il ruolo italiano può essere significativo (e non secondario) nella partita che si gioca in Africa dove, tra le altre cose, si sta proiettando con insistenza sia il dualismo Washington-Pechino, sia l’esigenza europea di impedire il monopolio di policies e iniziative da parte della cosiddetta comunità di influenze sino-africane. Roma-Addis Abeba Lo scorso febbraio il Presidente del Consiglio aveva ricevuto a Palazzo Chigi Abiy Ahmed proprio mentre l’Europa tentava un riapproccio con l’Etiopia: dopo l’inizio del conflitto nella regione del Tigray, Bruxelles aveva interrotto i ... Leggi su formiche (Di venerdì 14 aprile 2023) Ile l’intreccio con la cooperazione (internazionale e geopolitica). La traccia da seguire in occasione del viaggio indi Giorgiaporta a questi due riferimenti, nella consapevolezza che proprio il ruolo italiano può essere significativo (e non secondario) nella partita che si gioca in Africa dove, tra le altre cose, si sta proiettando con insistenza sia il dualismo Washington-Pechino, sia l’esigenza europea di impedire il monopolio di policies e iniziative da parte della cosiddetta comunità di influenze sino-africane. Roma-Addis Abeba Lo scorso febbraio il Presidente del Consiglio aveva ricevuto a Palazzo Chigi Abiy Ahmed proprio mentre l’Europa tentava un riapproccio con l’: dopo l’inizio del conflitto nella regione del Tigray, Bruxelles aveva interrotto i ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Sostegno al processo di pace e aiuti umanitari, cooperazione per lo sviluppo dell'industria e gestione dei migranti… - RaiNews : Tra gli obiettivi il sostegno al processo di pace e il rilancio della presenza dell'Italia nel Corno D'Africa - GeMa7799 : Meloni in Etiopia “per la sicurezza in Somalia”...SE NE OCCUPASSI DELLA SICUREZZA PER LE STRADE ITALIANE...LA PAGHIAMO! - DaniloSilvi2 : RT @baffi_francesco: La Meloni in Etiopia alla riconquista della colonia perduta. #Prima_le_colonie - TuttoQuaNews : RT @Agenzia_Ansa: Sostegno al processo di pace e aiuti umanitari, cooperazione per lo sviluppo dell'industria e gestione dei migranti. La p… -

La Giornata Parlamentare del 14 aprile 2023 Meloni è pronta per la missione in Etiopia: faro su aiuti umanitari e migranti Sostegno al processo di pace e aiuti umanitari, cooperazione per lo sviluppo dell'industria e delle infrastrutture e ... Meloni vola in Etiopia, sul tavolo la questione migranti AGI - La visita di Giorgia Meloni in Etiopia oggi e domani sarà la prima di un capo di governo occidentale dalla cessazione delle ostilità nel Tigrè e per Meloni sarà il terzo incontro con il primo ministro Abiy Ahmed Ali. Il ... Meloni in Etiopia, faro su aiuti umanitari e migranti ... prima in un colloquio con il presidente somalo Hassan Sheikh Mohamud che poi sabato si allargherà ad un trilaterale Italia - Etiopia - Somalia. Meloni al suo arrivo ad Addis Abeba vedrà anche il ... è pronta per la missione in: faro su aiuti umanitari e migranti Sostegno al processo di pace e aiuti umanitari, cooperazione per lo sviluppo dell'industria e delle infrastrutture e ...AGI - La visita di Giorgiainoggi e domani sarà la prima di un capo di governo occidentale dalla cessazione delle ostilità nel Tigrè e persarà il terzo incontro con il primo ministro Abiy Ahmed Ali. Il ...... prima in un colloquio con il presidente somalo Hassan Sheikh Mohamud che poi sabato si allargherà ad un trilaterale Italia -- Somalia.al suo arrivo ad Addis Abeba vedrà anche il ... Meloni in Etiopia, faro su aiuti umanitari e migranti Agenzia ANSA Meloni in Etiopia per missione umanitaria La presenza della Meloni mira a sostenere lo sviluppo dei Paesi africani e l'Etiopia nel programma di riforme e di trasformazione economica ... La giornata parlamentare del 14 aprile Con il Def arrivano nuovi tagli ai ministeri e aumenta l’assegno unico Arriva una nuova stretta per la spesa dei ministeri, ma il Governo assicura anche risorse per i rinnovi contrattuali, promette un ... La presenza della Meloni mira a sostenere lo sviluppo dei Paesi africani e l'Etiopia nel programma di riforme e di trasformazione economica ...Con il Def arrivano nuovi tagli ai ministeri e aumenta l’assegno unico Arriva una nuova stretta per la spesa dei ministeri, ma il Governo assicura anche risorse per i rinnovi contrattuali, promette un ...