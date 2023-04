Meloni in Etiopia, ad Addis Abeba a colloquio con il premier Abiy (Di venerdì 14 aprile 2023) La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, è arrivata all'aeroporto Internazionale Bole di Addis Abeba, in Etiopia, dove è stata accolta dal primo ministro etiope, Abiy Ahmed Ali. Dopo gli onori ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 14 aprile 2023) La presidente del Consiglio, Giorgia, è arrivata all'aeroporto Internazionale Bole di, in, dove è stata accolta dal primo ministro etiope,Ahmed Ali. Dopo gli onori ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Sostegno al processo di pace e aiuti umanitari, cooperazione per lo sviluppo dell'industria e gestione dei migranti… - RaiNews : Tra gli obiettivi il sostegno al processo di pace e il rilancio della presenza dell'Italia nel Corno D'Africa - Restani_Claudio : La #Meloni ci ha visto giustissimo! - Ambrosino6 : ?? TG GIORNO ?? BYOBLU24 ??Alcune notizie del TG: Giorgia Meloni è in Etiopia per incontrare il primo ministro. Tra… - assurdistan : #Meloni in Etiopia. 'Rieccoci qui. È passato molto tempo.' -