Meloni e l'allergia ai giornalisti. Dopo Cutro premier in fuga dalle conferenze stampa. E per la prima volta in 10 anni non illustra il Def (Di venerdì 14 aprile 2023) L'ultima volta è stata il 9 marzo, più di un mese fa. Giorgia Meloni riunisce il Consiglio dei ministri a Cutro e poi si presenta in conferenza stampa. L'umore, Dopo il naufragio che è costato la vita a quasi 100 persone, non è ovviamente dei migliori. I giornalisti la incalzano sulla ricostruzione della tragedia e la premier reagisce nervosa: "Qualcuno pensa davvero che il governo o le istituzioni italiane non hanno fatto qualcosa che avrebbero potuto fare?". "No", dice qualche cronista, costretto a passare dal fare domande a dover fornire risposte. Mario Sechi, all'esordio da capo ufficio stampa di Palazzo Chigi, tenta di riportare l'ordine. Con scarso successo. Sarà per questo che quella di Cutro rimane, fino a oggi, l'ultima ...

