Meloni arrivata ad Addis Abeba | colloquio con premier Aliy

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Antonio31376501 : Vi presento la migliore lavandaia che mai abbia frequentato con successo i corsi serali dove ha stracciato tutte le… - ABkualcosa : La Meloni è arrivata in Etiopia. ??Fascetta nera dell'abbissina ?? #meloni #etiopia - pirata_21 : Giorgia #Meloni è arrivata in Etiopia. 'Felice di avviare accordi qui in Abissinia. ' - AngelusChordy : @Biga17207571 @ultimora_pol E sul pnrr,quando la meloni è arrivata ha già trovato una situazione disastrata,gli obi… - isj135 : @bragachiara @pdnetwork la meloni è arrivata ora, che ci dite di quel che avete fatto voi con la sanità? -

Alle 18sarà al Palazzo Nazionale per il bilaterale con il primo ministro Abiy Ahmed Ali, a cui seguirà la cena d'onore. In serata è in agenda anche un colloquio con il presidente somalo, ...La presidente del Consiglio Giorgiaall'aeroporto Internazionale Bole di Addis Abeba, accolta dal primo ministro etiope, Abiy Ahmed Ali. Dopo gli onori militari e la rassegna della Guardia d'Onore,e il premier ...... la prima da 74 milioni ènel 2022 , la seconda sempre da 74 è in arrivo quest'anno, la ... Le possibili modifiche al Pnrr Ma quali modifiche ha in mente il governorinviando obiettivi ...

Meloni da oggi in Etiopia, cooperazione e migranti al centro Agenzia ANSA

Addis Abeba, 14 apr. (askanews) – La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è arrivata all’aeroporto Internazionale Bole di Addis Abeba, accolta dal primo ministro etiope, Abiy Ahmed Ali. Dopo gli ...Meloni è la prima leader di un governo occidentale a venire in Etiopia dopo la fine delle ostilità in Tigray. L'arrivo della premier ad Addis Abeba è previsto per oggi, alle 16 ore locali (le 15 in ...