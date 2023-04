Meloni arriva in Etiopia e viene accolta con balli tradizionali (Di venerdì 14 aprile 2023) (Agenzia Vista) Etiopia, 14 aprile 2023 Il presidente del Consiglio Meloni arriva in Etiopia e viene accolta da balli tradizionali e dal primo ministro etiope, Abiy Ahmed Ali. Ecco le immagini. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev Leggi su iltempo (Di venerdì 14 aprile 2023) (Agenzia Vista), 14 aprile 2023 Il presidente del Consiglioindae dal primo ministro etiope, Abiy Ahmed Ali. Ecco le immagini. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

