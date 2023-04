Meloni | all' Etiopia serve sostegno economico | come alla Tunisia

(Di venerdì 14 aprile 2023) "C'è undel quale questa nazione ha bisogno, particolarmente sul piano finanziario. Ce ne stiamo occupandostiamo facendo in una situazione molto diversa anche per quanto riguarda la ...

Modificare il Piano nazionale di ripresa e resilienza Sì, purché si passi presto dalle parole ai fatti. È netto, e più perentoria del solito, il tono del monito lanciato oggi dal commissario Ue'Economia Paolo Gentiloni al governo italiano. Parlando da Washington a margine dei lavori del meeting di primavera del Fondo monetario internazionale, l'ex premier ha detto che è necessario ...... complessivamente, e nel Corno d'Africa, che per noi è cruciale e sensibile per molte materie", ha detto ai cronisti la presidente del Consiglio Giorgiaal suo arrivo'Hotel Sheraton di ...Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgiaarrivando in albergo ad Addis Abeba dopo il primo incontro in agenda'Unione africana per la sua visita di due giorni in Etiopia. . 14 aprile ...

Meloni arrivata in Etiopia, accolta dal primo ministro Agenzia ANSA

