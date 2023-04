Meloni ad Addis Abeba A ottobre il piano Mattei per l' Africa

(Di venerdì 14 aprile 2023) AGI - Il "" annunciato da Giorgiaper l'potrebbe essere presentato il prossimo, in occasione del summit intergovernativo biennale Italia-. La presidente del Consiglio, giunta ad, annuncia "una serie di iniziative che riguardano l'" al termine dell'incontro con il presidente dell'Unionena, Moussa Faki Mahamat. Il programma della visitaè nella capitale etiope per una visita di due giorni. Ad accoglierla all'aeroporto internazionale Bole é stato il premier etiope, Abiy Ahmed Ali, con il quale ha avuto un colloquio in un salone dell'aeroporto. Presenti anche l'ambasciatore italiano, Agostino Palese, e il vice ministro degli Affari ...

Così la premier Giorgiaarrivando in albergo adAbeba. "Intanto ci stiamo lavorando in cooperazione con i Paesi africani perché non puoi pretendere di sapere quali siano le soluzioni ...Così la premier Giorgiaarrivando in albergo adAbeba. "Intanto ci stiamo lavorando in cooperazione con i Paesi africani perché non puoi pretendere di sapere quali siano le soluzioni ...Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgiaarrivando in albergo adAbeba dopo il primo incontro in agenda all'Unione africana per la sua visita di due giorni in Etiopia. .

Giorgia Meloni in Etiopia: "Storiche relazioni tra i nostri Paesi, intendo rafforzarle" RaiNews

"Credo che nell'opera di stabilizzazione e di sviluppo dell'Africa un ruolo forte dell'Italia e dell'Europa sia fondamentale", ha detto la premier ...