Meloni “A ottobre un piano Mattei per l’Africa”

ROMA (ITALPRESS) – "L'Etiopia è un Paese con il quale l'Italia vanta storiche e importanti relazioni che il governo intende rafforzare ulteriormente". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, parlando ai giornalisti al suo arrivo ad Addis Abeba. "Stiamo lavorando a una serie di iniziative che riguardano l'Africa", aggiunge. "Il summit intergovernativo di ottobre mi sembra l'occasione giusta per presentare definitivamente il nostro piano Mattei, nel quale collaboriamo con questi Paesi".

