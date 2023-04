Medvedev ex presidente russo | ' Guerra con la Nato? Non so chi vincerà | ma la Polonia è destinata a sparire'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... solina_paolo : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA I Medvedev: 'Con una guerra Nato-Russia la Polonia scomparirà'. L'ex presidente russo attacca quello che definis… - Agenzia_Ansa : UCRAINA I Medvedev: 'Con una guerra Nato-Russia la Polonia scomparirà'. L'ex presidente russo attacca quello che d… - putino : Twitter ha limitato in Germania e Polonia la visualizzazione di un tweet del vice presidente del Consiglio di Sicur… - putino : Twitter ha limitato in Germania e Polonia la visualizzazione di un tweet del vice presidente del Consiglio di Sicur… - FuffaForte : Capito? C'e' un discutibile (bonta' loro) commento di Zelensky, mica i tweet deliranti e genocidi dell'ex President… -

Il falco di Putin attacca ancora senza limiti. L'exrusso Dmitry, adesso vicepresidente del Consiglio di sicurezza russo, ha minacciato la Polonia , rispondendo alle parole delMorawiecki: 'Uno stupido di nome Mateusz ...attacca tutti ma non Orban , ossia il cavallo di Troia di Putin nell'Unione Europea. Il vicedel consiglio di sicurezza russo, Dmitry, ha nuovamente espresso la sua posizione secondo cui l' Ucraina cesserà di esistere. Elogiando il primo ministro ungherese Viktor Orban , ...... uno dei primi tweet è stato quello dell'ex premier russo Dmitry: 'Lo stop al Nord Stream ... Ma questo non può farci sentire tranquilli, ed è la ragione principale per la quale il...

