(Di venerdì 14 aprile 2023) Dmitry lancia un durissimo attacco al governo polacco: "Uno stupido di nome Mateusz Morawiecki ha detto che l'Ucraina ha il diritto di colpire la Russia e che non è preoccupato per una...

Dmitry lancia un durissimo attacco al governo polacco: "Uno stupido di nome Mateusz Morawiecki ha detto che l'Ucraina ha il diritto di colpire la Russia e che non è preoccupato per una guerra della ... ma dato il ruolo della Polonia come avamposto della Nato in Europa, questo Paese scomparirà sicuramente insieme al suo stupido primo ministro"

Medvedev, con una guerra Nato-Russia la Polonia scomparirà Agenzia ANSA

In caso di terza guerra mondiale, l’ex presidente russo Dmitry Medvedev ha fatto intendere come uno dei primi obiettivi di Mosca potrebbe essere proprio la Polonia, con il termine “scomparire” che ...(ANSA) - ROMA, 14 APR - Dmitry Medvedev lancia un durissimo attacco al governo polacco: "Uno stupido di nome Mateusz Morawiecki ha detto che l'Ucraina ha il diritto di colpire la Russia e che non è ...