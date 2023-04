Medici famiglia pronti a fare visite ‘simil leva’ nelle scuole (Di venerdì 14 aprile 2023) (Adnkronos) – Far tornare la vecchia visita andrologica dei tempi della leva obbligatoria, portandola nelle scuole, per fare prevenzione primaria e diagnosi precoce di patologie ‘al maschile’ soprattutto tra i più giovani, oggi in preoccupante aumento. A sposare l’iniziativa, dicendosi disponibili a recarsi negli istituti scolastici per ‘visite ispettive’ è oltre il 70% dei Medici di famiglia che hanno risposto a un questionario su fertilità e prevenzione, diffuso dalla Società italiana di riproduzione umana (Siru) e dalla Federazione italiana dei Medici di Medicina generale (Fimmg), i cui primi risultati sono stati presentati al 6° Congresso nazionale Siru, che si chiude oggi a Roma. “I Medici di Medicina generale ... Leggi su italiasera (Di venerdì 14 aprile 2023) (Adnkronos) – Far tornare la vecchia visita andrologica dei tempi della leva obbligatoria, portandola, perprevenzione primaria e diagnosi precoce di patologie ‘al maschile’ soprattutto tra i più giovani, oggi in preoccupante aumento. A sposare l’iniziativa, dicendosi disponibili a recarsi negli istituti scolastici per ‘ispettive’ è oltre il 70% deidiche hanno risposto a un questionario su fertilità e prevenzione, diffuso dalla Società italiana di riproduzione umana (Siru) e dalla Federazione italiana deidina generale (Fimmg), i cui primi risultati sono stati presentati al 6° Congresso nazionale Siru, che si chiude oggi a Roma. “Idina generale ...

