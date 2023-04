MediaWorld è pazza | al 70% i prezzi di Samsung e iPhone distruggono Expert

Leggi su tecnoandroid

(Di venerdì 14 aprile 2023) TecnoAndroidforse in questo momento è il colosso che sta rubando più utenti a tutti gli altri grazie ailanciati. A parlare per l’azienda è il nuovo volantino, catalogo pieno di merce che va ad impattare soprattutto nell’ambito dell’elettronica. Inon sono mai stati così bassi, soprattutto per quanto riguarda i pezzi più desiderati. Ricordiamo poi che ci sono innumerevoli vantaggi che possono tornare utili soprattutto a coloro che magari ci pensano un po’ di più per svariate motivazioni personali. Sono disponibili dainfatti tassi agevolati allo 0% per quanto riguarda TAN e TAEG per i finanziamenti in sede. Ovviamente tutto quello che acquisterete poi potrà godere di una garanzia pari a due anni, in alcuni casi anche estendibile. L’attenzione di chi legge il nuovo volantino sarà ...