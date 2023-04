Mbappé diventa azionista di Sorare

(Di venerdì 14 aprile 2023) Si allunga la lista delle celebrità pronte a scommettere sul futuro del settore fintech. Stavolta è il turno di Kylian, stella del Paris Saint Germain e della nazionale francese di calcio.è infattitodi, gigante del Web3 specializzato nella produzione di NFT. In cambio, la piattaforma finanzierà le attività di Inspired by KM (IBKM), la onlus fondata dal calciatore, impegnata a fianco dei più deboli e nello sviluppo di diversi progetti di integrazione sociale. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

