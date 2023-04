Max vuole essere meglio di HBO Max

Leggi su tvzoom

(Di venerdì 14 aprile 2023) Perdendo il nome “HBO”, l’app di Max cerca dipiu? allettante New York Times, di John Koblin, pag. 5 Addio, HBO. Ciao, Max. Il nuovo servizio di streaming che unisce titoli HBO come “Succession” e “The White Lotus” a serie reality Discovery come “My Feet Are Killing Me” e “Sister Wives” si chiamerà Max, hanno annunciato mercoledì i dirigenti di Warner Bros. Discovery. Il servizio, che sostituirà HBO Max, debutterà il 23 maggio, meno di tre anni dopo l’introduzione di HBO Max. Il costo sarà, almeno per ora, quello di HBO Max: 16 dollari al mese per un’esperienza senza pubblicità e 10 dollari al mese per un livello supportato dalla pubblicità. L’app per Max abbandonerà lo schema di colori viola di HBO Max a favore di uno blu e bianco. La “a” di Max avrà un punto bianco al centro, in omaggio alla “O” di HBO, e l’app darà risalto al marchio HBO, compresa la ...