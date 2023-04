Mauro Coruzzi ha lasciato l’ospedale | l’abbraccio con la cagnolina e il ritorno alla normalità

Leggi su iodonna

(Di venerdì 14 aprile 2023) Platinette è di nuovo a casa. A un mese dall‘ictus ischemico che lo ha colpito il 14 marzo,ha finalmente potuto lasciareNiguarda di Milano e tornaresua vita normale. Un rientro documentato nei dettagli con un video postato su Instagram che ha in sottofondo musicale La mia più bella canzone d’amore di Donatella Rettore, nella versione cantata proprio da Platinette. Nelle immagini si vede il 67enne conduttore e opinionista che, aiutandosi con un girello, percorre il vialetto d’ingresso e quindi torna a casa. Leggi anche › Platinette di nuovo in piedi nella foto in ospedale dopo l’ictus: «W la vita» Platinette torna a casa Nel post non manca un ringraziamento ...