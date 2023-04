Mattia Perin, il secondo portiere più forte d’Europa (Di venerdì 14 aprile 2023) La parabola di Mattia Perin alla Juventus non può essere definita consueta. Una prima esperienza difficile per lui, arrivato da una super stagione al Genoa, fresco a giugno di seconda presenza con la nazionale, pronto per giocarsela alla pari con Wojciech Szczesny per il posto di primo portiere della Vecchia Signora. Invece per il portiere di Latina, anche a causa di un grave infortunio alla spalla- il quinto in cinque anni – solo 9 presenze totali, tutte in campionato nell’anno dell’ottavo scudetto consecutivo bianconero. Troppo poco però per Perin, che a causa dell’ennesimo infortunio pesante della sua carriera pensa anche al ritiro. Invece terapeutico è il ritorno al Grifone, un anno mezzo da protagonista con una ritrovata consapevolezza, anche grazie all’aiuto di un mental coach, che lo riporta a ... Leggi su sportface (Di venerdì 14 aprile 2023) La parabola dialla Juventus non può essere definita consueta. Una prima esperienza difficile per lui, arrivato da una super stagione al Genoa, fresco a giugno di seconda presenza con la nazionale, pronto per giocarsela alla pari con Wojciech Szczesny per il posto di primodella Vecchia Signora. Invece per ildi Latina, anche a causa di un grave infortunio alla spalla- il quinto in cinque anni – solo 9 presenze totali, tutte in campionato nell’anno dell’ottavo scudetto consecutivo bianconero. Troppo poco però per, che a causa dell’ennesimo infortunio pesante della sua carriera pensa anche al ritiro. Invece terapeutico è il ritorno al Grifone, un anno mezzo da protagonista con una ritrovata consapevolezza, anche grazie all’aiuto di un mental coach, che lo riporta a ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttosport : Szczesny, dopo il grande spavento durante Juve-Sporting a causa di un malore, si presenta ai microfoni insieme a Ma… - forumJuventus : Szczesny post #JuveSporting: “Ho avuto paura ma dai controlli è tutto ok. Mattia ha fatto un doppio miracolo” Perin… - 1897nic : Sempre sia lodato Mattia Perin - pioJj36 : RT @La_Bianconera: Grazie Mattia! ?? Non il secondo portiere più forte al mondo, ma il primo portiere 'aggiunto' più forte al mondo! ?????? #Pe… - PrinceOfXtreme : RT @La_Bianconera: Grazie Mattia! ?? Non il secondo portiere più forte al mondo, ma il primo portiere 'aggiunto' più forte al mondo! ?????? #Pe… -