Matrimonio da incubo, scoppia un incendio durante il ricevimento di nozze: panico tra gli invitati – VIDEO (Di venerdì 14 aprile 2023) Una scena da incubo, quella ripresa dal telefono cellulare di un invitato al Matrimonio. L'intero soffitto, ricoperto di drappi bianchi, è in fiamme, e tutti cercano di fuggire dalla sala, mentre un uomo grida istruzioni al microfono su come mettersi in salvo. L'incendio ha scatenato il panico fra gli invitati, che fortunatamente sono tutti riusciti a fuggire dall'edificio, che invece ha riportato ingenti danni. La tragedia è stata dunque evitata, ma le immagini del Matrimonio, che si è svolto a Lagos, in Nigeria, stanno ora facendo il giro del web. Secondo le indagini, a far scaturire l'incendio sarebbe stato un cortocircuito, che in pochi secondi avrebbe provocato il disastro mostrato nel VIDEO, pubblicato su TikTok.

